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    Главная / Торги / Поставка роутера для объекта «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток»» (код стройки 056-2003247)

    Поставка роутера для объекта «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток»» (код стройки 056-2003247)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113999

    Наименование закупки

    Поставка роутера для объекта «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток»» (код стройки 056-2003247)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка роутера для объекта «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток»» (код стройки 056-2003247)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 00:00 GMT +326.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка роутера для объекта «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток»» (код стройки 056-2003247)

    Начальная цена

    21 844,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, Согласно спецификации к договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно спецификации к договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модем роутер 4G iRZ RL21 4xEthernet-порт 10/100, WAN/LAN, RS232, RS485, GPIO 8-30В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Блок питания DVE ACC-PS02 12В 1А"

    Кол-во: 1.000

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