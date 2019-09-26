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    Главная / Торги / 95-19 Стрижов электролампы

    95-19 Стрижов электролампы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 01:0026.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113998Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113998

    Наименование закупки

    95-19 Стрижов электролампы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    95-19 Стрижов электролампы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 01:00 GMT +326.09.2019 01:0026.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113998Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    95-19 Стрижов электролампы

    Начальная цена

    38 306,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, 163020, г. АРХАНГЕЛЬСК, пр-т НИКОЛЬСКИЙ, д. 91Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса получателя учитывается в стоимости товара. Обязательное предоставление информации, о производителе товара. Предоставление данных на товар из каталога изготовителя. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа накаливания судовая Лисма C 220-40-1H 40ВТ 220В E27"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Лампа натриевая ДНАТ 400 E40"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Лампа энергосберегающая Osram DULUX D 18W/840 18ВТ 220В G24d-2 4000K 4050300012056"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Лампа навигационная P28s 40ВТ 24В 50Cd Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Стартер ST 151 4-22ВТ 220-240В"

    Кол-во: 100.000

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