Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продовольственные товары для нужд Поликлиники № 3

    Продовольственные товары для нужд Поликлиники № 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113996Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113996

    Наименование закупки

    Продовольственные товары для нужд Поликлиники № 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 12:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-55-81

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    info@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрианова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Продовольственные товары для нужд Поликлиники № 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113996Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продовольственные товары для нужд Поликлиники № 3

    Начальная цена

    198 463,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Площадь Победы, д. 2 лит А, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Поставщик обязуется в срок не более двадцати календарных дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чай зеленый пакетированный Greenfield "Green Melissa" 100ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Чай зеленый Greenfield "Jasmin Dream" 100ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Сода пищевая 500Г картонная коробка ГОСТ 2156-76"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Соль поваренная пищевая Экстра йодированная 1 сорт банка пластиковая 0.5КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Приправа Перец черный молотый Царская приправа 500Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Сахар-песок порционный Материк в стиках 10Г 100 штук в упаковке 441600"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Сахар-песок Русский мягкая упаковка 5000Г"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 8"

    "Сахар-песок Русский сахар 1КГ 680943"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 9"

    "Сахар-рафинад кусковой прессованный колотый белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Чай черный Ahmad Tea "Английский завтрак" 500Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 11"

    "Чай черный Ahmad Tea "Earl Grey" 500Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 12"

    "Чай зеленый Shennun "Мо Ли Мао Фен" с жасмином 100Г картонная упаковка"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 13"

    "Чай черный пакетированный Greenfield "Earl Grey Fantasy" с ароматом бергамота 100ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Чай черный пакетированный Greenfield "Spring Melody" с ароматом фруктов и душистых трав 100ШТ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 15"

    "Чай зеленый листовой Shennun "Молочный Улун" 100Г"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 16"

    "Чай черный листовой Ahmad Tea "Professional Цейлонский Оранж Пеко" 500Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 17"

    "Чай черный пакетированный Greenfield Kenyan Sunrise 200Г 2Г картонная упаковка 100ШТ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 18"

    "Чай зеленый Ахмад "Tea Professional" 500Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 19"

    "Чай черный"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 20"

    "Кофе в зернах Paulig Arabica Dark Roast темная 1000Г 100% Арабика Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Чай зеленый Greenfield "Flying Dragon" 100Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 22"

    "Вода питьевая бутилированная Святой Источник негазированная 1 категория 0.33Л; ДМ³ 12ШТ ПЭТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Святой Источник газированная первой категории 0.33Л; ДМ³ 12ШТ пластик Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Вода питьевая бутилированная Святой Источник негазированная 1 категория 0.5Л; ДМ³ 12ШТ пластик"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Святой Источник газированная первой категории 0.5Л; ДМ³ 12ШТ пластик Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Конфеты шоколадные Кремлина Casual ассорти 1000Г мягкая 5ШТ 685065 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Конфеты шоколадные Кремлина Микс с фруктами и орехами 1000Г мягкая 5ШТ 685068 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Сушки мини Семейка Озби 150Г Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Крекер соленый ВкусВилл Крендель 200Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Крекер соленый с томатом и пряностями ВкусВилл 100Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Печенье Частная галерея Вкус на все времена 500Г 653110"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить