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    Главная / Торги / Поставка лотков кабельных и материалов для их монтажа г. Краснодар.

    Поставка лотков кабельных и материалов для их монтажа г. Краснодар.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113994Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113994

    Наименование закупки

    Поставка лотков кабельных и материалов для их монтажа г. Краснодар.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лотков кабельных и материалов для их монтажа г. Краснодар.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 12:00 GMT +326.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113994Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лотков кабельных и материалов для их монтажа г. Краснодар.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Гагарина 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата по счету. Стоимость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток кабельный проволочный ПЛМ-400.35 400x35x3000мм сталь 4мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Площадка монтажная ПППС для подвеса проволочного лотка 58x34мм"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 3"

    "Консоль для лотка проволочного Ostec КПН-400 30x60x440мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Шпилька М8 2000мм"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 5"

    "Гайка M8 6мм оцинкованная"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 6"

    "Соединитель проволочного лотка двойной СПЛД20 20x20x25мм"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 7"

    "Анкер забивной 8x30мм"

    Кол-во: 34.000

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