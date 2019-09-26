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    Главная / Торги / Поставка плит древесных и других строительных материалов

    Поставка плит древесных и других строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113991Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113991

    Наименование закупки

    Поставка плит древесных и других строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 17:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плит древесных и других строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 00:00 GMT +326.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113991Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плит древесных и других строительных материалов

    Начальная цена

    646 630,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607222, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Казанская, д.6, УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации МТР "Арзамас".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита ОСП OSB-3 2500х1250х15ММ стандарт EN 300, ровная грань ГОСТ 10632-2007"

    Кол-во: 109.375

    "Позиция 2"

    "Плита ДСП ламинированная бук 2750х1830х16ММ сорт 1 ГОСТ 32289-2013"

    Кол-во: 150.975

    "Позиция 3"

    "Плита ОСП OSB-3 2500х1250х12ММ 3.1м2"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 4"

    "Плита OSB-3 9х2500х1250ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Фанера марки ФК береза E-1 4/4 нш 1525х1525х6ММ"

    Кол-во: 0.530

    "Позиция 6"

    "Фанера опалубочная ламинированная береза 18ММ 2440х1220ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фанера ФК сорт 4/4 1525х1525х10ММ"

    Кол-во: 0.209

    "Позиция 8"

    "Гильза защитная ГЗ-6,3-8-120"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-513-2 Агат 9-30В 80мА -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП 101-07е (КВБ12, КВБ12) ТУ 4371-004-43082497-01"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП 101-07е (компл.04) класс В (Тср.69-85 ГР.С)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП 101-07е-A3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Расширитель адресный восьмизонный С2000-АР8 "адресная метка""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Счетчик воды ВСХ-25 +5...+50 °С, холодная вода 25ММ с присоединителями"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Счетчик электроэнергии электронный многотарифный Меркурий 230 ART-03 RN 230/400В 0.5 5(7.5)А трёхфазный АВЛГ.411152.021 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Термометр биметаллический ТБ-2(0-100)-1,5-100-10-М20 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС 1.5 100ММ ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП-212-34А (ДИП-34А)"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 18"

    "Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-ХЛ 7×1,5 ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 1100.000

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