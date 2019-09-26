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    Главная / Торги / Трубная продукция

    Трубная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 13:0026.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113983Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113983

    Наименование закупки

    Трубная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:03

    Документация процедуры

    4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ_УСЛОВИЯ_К_ПОСТАВЩИКАМ.docx

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Трубная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 13:00 GMT +326.09.2019 13:0026.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113983Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубная продукция

    Начальная цена

    202 715,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод П 90°-114x10-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Отвод 90°-40x4 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Отвод 90°-32x3 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Труба 40х3.5ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.064

    "Позиция 6"

    "Труба 32х3.2ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.115

    "Позиция 7"

    "Труба 25х2.5ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.105

    "Позиция 8"

    "Отвод П 90°-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 9"

    "Отвод П 90°-89x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 40.000

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