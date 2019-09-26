Поставка монолитных муфт для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово Рассчитать логистику >

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-57-5.4-У СпецПротект 007/109 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 2312-015-81433175-2014 / ТУ 3647-006-93719333-2009 / ТУ 10722003" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-108-5.4-У СпецПротект 007/109 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 2312-015-81433175-2014 / ТУ 3647-006-93719333-2009 / ТУ 10722003" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-159-5.4-У СпецПротект 007/109 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 2312-015-81433175-2014 / ТУ 3647-006-93719333-2009 / ТУ 10722003" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Муфта изолирующая монолитная ИММ-219-5.4-У СпецПротект 007/109 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 2312-015-81433175-2014 / ТУ 3647-006-93719333-2009 / ТУ 10722003" Кол-во: 1.000