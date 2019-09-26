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    Главная / Торги / Поставка изоляторов для ПЗУ

    Поставка изоляторов для ПЗУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113981Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113981

    Наименование закупки

    Поставка изоляторов для ПЗУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изоляторов для ПЗУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 00:00 GMT +326.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113981Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляторов для ПЗУ

    Начальная цена

    560 470,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, д. 5. Грузополучатель: УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Универсальный складской комплекс «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость товара. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оборудование должно полностью соответствовать тех. характеристикам и комплектности указанным в заказе, без приложенного КП с расшифровкой комплектации предложения не рассматриваются

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изолятор штырьевой ШФ-20Г 6000В фарфор ТУ 3493-170-00111120-2000"

    Кол-во: 328.000

    "Позиция 2"

    "Выпрямитель В-ОПЕ-М3-С1-63-48-У1 ТУ 3415-001-46164008-2007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Клей ВК-9 ТУ 1-595-14-842-2009"

    Кол-во: 3.260

    "Позиция 4"

    "Труба 32х3.2ММ 10 ГОСТ 3262-75 125-ППУ-ОЦ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Труба 133х4.5ММ Ст20пс ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Труба 40х3.5ММ Ст2пс ГОСТ 3262-75 125-ППУ-ОЦ с СОДК"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 7"

    "Труба Ц 50х3.5ММ ГОСТ 3262-75 125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 8"

    "Труба Ц 25х3.2ММ Ст3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 9"

    "Труба 76х3.5ММ 20 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Труба Ц 50х3.5ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Труба 25х2.8ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Труба Ц 65х4ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Трубка медная d-1/2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Трубка медная d 1/4"

    Кол-во: 3.000

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