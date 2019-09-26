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    Главная / Торги / ЦЗ/УОВОФ/23.09.2019 Поставка приборов автоматики для капитального ремонта ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    ЦЗ/УОВОФ/23.09.2019 Поставка приборов автоматики для капитального ремонта ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113980Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113980

    Наименование закупки

    ЦЗ/УОВОФ/23.09.2019 Поставка приборов автоматики для капитального ремонта ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 17:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/УОВОФ/23.09.2019 Поставка приборов автоматики для капитального ремонта ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113980Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/УОВОФ/23.09.2019 Поставка приборов автоматики для капитального ремонта ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Начальная цена

    286 347,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 160028 Российская Федерация г. Вологда ул. Копрецовская д.38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с описанием единного документа

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел управления ЭПУУ-4-1 для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию кранов 1.0…10.0МПа IP54 1ExdllAT3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Сигнализатор конечных положений УКП-03-01 IP66 1ExdIIBT4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-1 природный газ по ОСТ 51.40-83, газовый конденсат 10МЕГАПА круглосуточный М20х1.5 7ММ 240ММ ТУ 4318-002-518021-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-1-1 12.5МЕГАПА М20х1.15 7ММ 280ММ ТУ 4318-002-518021-2015"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 5"

    "Соединение трубное ниппельное ввертное с торцевым уплотнением НВС 14хМ20 09Г2С Ру25МПа УХЛ1 ТУ 4218-013-01395839-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Штуцер приварной Шц-G1/2" УХЛ1 ТУ 4218-048-01395839-2007"

    Кол-во: 49.000

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