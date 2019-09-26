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Наименование закупки
ЦЗ/УОВОФ/23.09.2019 Поставка приборов автоматики для капитального ремонта ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ/УОВОФ/23.09.2019 Поставка приборов автоматики для капитального ремонта ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113980Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ/УОВОФ/23.09.2019 Поставка приборов автоматики для капитального ремонта ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
Начальная цена
286 347,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, 160028 Российская Федерация г. Вологда ул. Копрецовская д.38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с описанием единного документа
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 6.000
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