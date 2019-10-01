Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Текущий ремонт кровли для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Богородский противотуберкулезный диспансер"

    Текущий ремонт кровли для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Богородский противотуберкулезный диспансер"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113975Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113975

    Наименование закупки

    Текущий ремонт кровли для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Богородский противотуберкулезный диспансер"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:27

    Документация процедуры

    СМЕТА_кровля_Богородск_Приложение_№_1.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Текущий ремонт кровли для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Богородский противотуберкулезный диспансер"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 00:00 GMT +301.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113975Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт кровли для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Богородский противотуберкулезный диспансер"

    Начальная цена

    40 141,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 346Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата работ осуществляется заказчиком в безналичной форме в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью Контракта, по факту выполнения всех работ, согласно акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания заказчиком вышеуказанных документов, на основании выставленного Подрядчиком счета. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт технической конструкции : текущий ремонт кровли"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить