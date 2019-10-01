Текущий ремонт кровли для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"- "Богородский противотуберкулезный диспансер"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата работ осуществляется заказчиком в безналичной форме в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью Контракта, по факту выполнения всех работ, согласно акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания заказчиком вышеуказанных документов, на основании выставленного Подрядчиком счета. Авансирование не предусмотрено.