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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
МЦ Звезда Закуп дезинфицирующих средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 10:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Карла Маркса, 46
Почтовый адрес
420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Карла Маркса, 46
Контактный телефон
+7 843 291-00-94
Факс
Адрес электронной почты
t_kulikova@starclinic.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МЦ Звезда Закуп дезинфицирующих средств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113972Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЦ Звезда Закуп дезинфицирующих средств
Начальная цена
34 130,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, Казань ул.Карла Маркса, 46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 30 банковских дней. Стоимость доставки включить в цену
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ "ЗВЕЗДА"
Все закупки и тендеры ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ "ЗВЕЗДА"
Адрес местонахождения
420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Карла Маркса, 46
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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