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    Главная / Торги / Поставка жестких дисков и коммутатора

    Поставка жестких дисков и коммутатора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113970Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113970

    Наименование закупки

    Поставка жестких дисков и коммутатора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 14:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жестких дисков и коммутатора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 00:00 GMT +326.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113970Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жестких дисков и коммутатора

    Начальная цена

    22 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 10 рабочих дней. Стоимость доставки включена в стоимость товара. Оплата в течение 10 дней после поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий Western Digital NAS Red WD40EFRX 4 ТБ SATA III 3.5" 64 МБ 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16 портов 10-100Base-TX:"

    Кол-во: 1.000

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