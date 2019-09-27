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    Главная / Торги / МЦ Звезда Закупка медицинских расходных материалов

    МЦ Звезда Закупка медицинских расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113962Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113962

    Наименование закупки

    МЦ Звезда Закупка медицинских расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 10:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ "ЗВЕЗДА"
    Все закупки и тендеры ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ "ЗВЕЗДА"

    Юридический адрес

    420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Карла Маркса, 46

    Почтовый адрес

    420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Карла Маркса, 46

    Контактный телефон

    +7 843 291-00-94

    Факс

    Адрес электронной почты

    t_kulikova@starclinic.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МЦ Звезда Закупка медицинских расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 10:00 GMT +327.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113962Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МЦ Звезда Закупка медицинских расходных материалов

    Начальная цена

    45 560,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Казань ул.Карла Маркса, 46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 30 банковских дней. Стоимость доставки включить в цену

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ "ЗВЕЗДА"
    Все закупки и тендеры ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ "ЗВЕЗДА"

    Адрес местонахождения

    420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Карла Маркса, 46

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер медицинский нестерильный д/сбора биоматериалов 60МЛ с завинч. крышкой №1 Полимерные изделия ООО Россия"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 2"

    "Лейкопластырь бактерицидный 1.9х7.2СМ"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 3"

    "Простыня мед. одноразовая 25г/м2 800*2000мм спанбонд голубая"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 4"

    "Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные рS пар №100"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 5"

    "Простыня мед. одноразовая 25г/м2 700*800мм спанбонд голубая"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 6"

    "Крем-гель для УЗИ Медиагель средней вязкости 5КГ голубой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое с центральным поворотным фиксатором прозрачное р.S"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 8"

    "Салфетка антисептическая спиртовая медицинская 6х10СМ"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 9"

    "Бахилы одноразовые нестерильные ПЭ 25г/м2"

    Кол-во: 5000.000

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