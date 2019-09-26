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    Главная / Торги / Форма спортивная

    Форма спортивная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113959Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113959

    Наименование закупки

    Форма спортивная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 14:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-01

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    sevastiyanov_dn@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Форма спортивная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113959Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Форма спортивная

    Начальная цена

    87 773,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г.Щелково ул. Московская дом 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после торг12 в теч 20 раб.дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брюки спортивные вратарские мужские RenaStyle черный трикотажное полотно нейлон с полиэстром onsize SH4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Форма спортивная футбольная мужская RenaStyle голубой с белым рисунком ткань ложная сетка 150 Cool and Dry onsize с индивидуальным дизайном футболка, трусы F7"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Форма спортивная волейбольная женская RenaStyle голубой с белым рисунком ткань Прима 135 Cool and Dry onsize с индивидуальным дизайном майка, шорты Vg6"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Форма спортивная волейбольная мужская RenaStyle голубой с белым рисунком ткань Прима 135 Cool and Dry onsize с индивидуальным дизайном футболка, трусы Vm5"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Манишка односторонние RenaStyle унисекс желтый ткань трикотажная олимп M2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Гетры без нанесения RenaStyle проленвел 60% полиамид 30% эластан 10% размер 32-38 (onsize) голубой G1"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 7"

    "Свитер вратаря черный с голубым трикотажное полотно нейлон с полиэстром р-р 44-54 без нанесения с накладками на локтях S3 RenaStyle"

    Кол-во: 3.000

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