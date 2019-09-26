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    Главная / Торги / Поставка электроматериалов для ремонта фондов санатория "Приокские дали"

    Поставка электроматериалов для ремонта фондов санатория "Приокские дали"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113953Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113953

    Наименование закупки

    Поставка электроматериалов для ремонта фондов санатория "Приокские дали"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 14:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроматериалов для ремонта фондов санатория "Приокские дали"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 00:00 GMT +326.09.2019 00:0026.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113953Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроматериалов для ремонта фондов санатория "Приокские дали"

    Начальная цена

    502 602,61

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник люстра потолочная KL-6 подвес Р3 15ВТ Е14 D30ММ белый РПК Люксформ Россия"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 2"

    "Светильник бра настенное LuxForm КL6 W1"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная 7ВТ 230В Е14 60ММ Россия"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная IEK LLE-A60-7-230-30-E27 7ВТ 230-240В 630ЛМ 3000К E27 груша теплый белый"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель для скрытой установки белый Valena 10А 774401"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель для скрытой установки двухклавишный Legrand Valena арт.774405"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Механизм разетки Valena "евр" со шторками с/п белый 774421"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 8"

    "Рамка 2 поста арт.774452 Legrand Valena"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Коробка монтажная установочная Gusi Electric СП 68х45 ГУСИ С3М2 Евро пластик IP30 68х45ММ"

    Кол-во: 182.000

    "Позиция 10"

    "Коробка распаечная о/п Тусо 67020Б IP55 70х50ММ"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 11"

    "Клеммник WAGO 222-413 380В 32А 3 0.08-4"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 12"

    "Клемма соединительная 222-415 0.08-2.5ММ² Wago"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 13"

    "Лампа светодиодная 5ВТ 230В GU5.3 теплый белый"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 14"

    "Светильник ЗСП ДВО Alenka LED-38-845-23 705003823 38ВТ 4500К 595х595ММ IP40"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Светильник влагозащищенный Эра WR1 WH MR16 Б0005214 50ВТ 12-220В GU5.3 D70ММ белый металл Россия"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 16"

    "Рамка 1 пост белая 7744 51 Legrand Valena"

    Кол-во: 124.000

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