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    Связь (установочное оборудование)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113952Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113952

    Наименование закупки

    Связь (установочное оборудование)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 09:49

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Связь (установочное оборудование)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 00:00 GMT +327.09.2019 00:0027.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113952Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Связь (установочное оборудование)

    Начальная цена

    380 188,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д.4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель длины кабеля РЕЙС-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Медиаконвертер Арлан-9000-1RS232-AC220 1xRS-232, 1xEthernet 220В ОАО НПП Полигон Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Устройство Сигнализация Rads CCU825-HOME+/WB/AE-PC GSM контроллер CCU825-HOME+/ батарея LiFePO4 12.8В / 1.5А·ч/ антенна SMA на кабеле 2М/ блок питания сетевой 15В/1А/ кабель USB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Модуль защиты герметичный УЗ-2Ш-12 для линии связи поликарбонат с корпусом УЗ НПФ Полисервис"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Прибор защиты Щиток вводно-изолирующий ЩВИ-Е для защиты от грозовых разрядов и опасных перенапряжений аппаратуры 150х140х65ММ 0.85КГ ООО ТД Автоматика Россия"

    Кол-во: 32.000

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