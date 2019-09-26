Поставка детских новогодних подарков для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.11.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.