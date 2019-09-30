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    Главная / Торги / Поставка металлической мебели

    Поставка металлической мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113946Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113946

    Наименование закупки

    Поставка металлической мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 14:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлической мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113946Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлической мебели

    Начальная цена

    501 071,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 30 дней после заключения договора, за счет средств Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж производственный МС 750 металл оцинкованный серый RAL 7038 1500x1200x400ММ 4 полки ГК Пакс-металл Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Стеллаж производственный СТ-023 металл оцинкованный серый RAL 7038 1800х2100х800ММ 5 полок ГК Пакс-металл Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Тумба инструментальная ДиКом ВЛ-003 400х412х600ММ металл серый RAL 7038/синий RAL 5012 3 выдвижных ящика"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Светильник настольный светодиодный Lucia L750 Status 906834 10ВТ 4000К 800ММ серебристый 1.58КГ 90ШТ пластик/алюминий"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Тумба инструментальная ДиКом ВЛ-014 600х565х600ММ металл серый RAL 7038/синий RAL 5012 с экраном, лотком, колесами и боковой ручкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Верстак ДиКом ВЛ-150-04 слесарный столешница фанера 24ММ покрыта оцинкованным железным листом 825х1500х700ММ 1500КГ синий"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Верстак ДиКом ВЛ-К-150-10 слесарный столешница фанера 24ММ покрыта оцинкованным железным листом 825х1500х700ММ 750КГ с экраном синий"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Стол журнальный Nota СТ-500 500х500х450ММ ЛДСП легно светлый/легно темный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Стул офисный Bimos Nexxit 9031-2000 820х460х460ММ металл полиуретан черный без подлокотников"

    Кол-во: 5.000

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