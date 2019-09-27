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    Главная / Торги / Панель 3d 1.53х2.5 м толщина 5 мм

    Панель 3d 1.53х2.5 м толщина 5 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 14:3027.09.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113941

    Наименование закупки

    Панель 3d 1.53х2.5 м толщина 5 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:54

    Документация процедуры

    форма_договора_поставки_УК_4_(ООО_лУправляющая_компания_лКазань_21_век¬).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАНЬ 21 ВЕК"
    Все закупки и тендеры ООО "УК "КАЗАНЬ 21 ВЕК"

    Юридический адрес

    410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Меридианная, д.1, оф. 14

    Почтовый адрес

    410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Меридианная, д.1, оф. 14

    Контактный телефон

    +7 843 205-30-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    fila2009@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Панель 3d 1.53х2.5 м толщина 5 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 14:30 GMT +327.09.2019 14:3027.09.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Панель 3d 1.53х2.5 м толщина 5 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г Казань ул Рахлина дом 5 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "УК "КАЗАНЬ 21 ВЕК"
    Все закупки и тендеры ООО "УК "КАЗАНЬ 21 ВЕК"

    Адрес местонахождения

    410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Меридианная, д.1, оф. 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель 3d 1.53х2.5 м 5 мм"

    Кол-во: 5.000

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