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Наименование закупки
Панель 3d 1.53х2.5 м толщина 5 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 13:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Меридианная, д.1, оф. 14
Почтовый адрес
410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Меридианная, д.1, оф. 14
Контактный телефон
+7 843 205-30-73
Факс
Адрес электронной почты
fila2009@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Панель 3d 1.53х2.5 м толщина 5 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 14:30 GMT +327.09.2019 14:3027.09.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113941Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Панель 3d 1.53х2.5 м толщина 5 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г Казань ул Рахлина дом 5 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "УК "КАЗАНЬ 21 ВЕК"
Все закупки и тендеры ООО "УК "КАЗАНЬ 21 ВЕК"
Адрес местонахождения
410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Меридианная, д.1, оф. 14
Кол-во: 5.000
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