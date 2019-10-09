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    Главная / Торги / 68-19 Сидоренко Блоки питания

    68-19 Сидоренко Блоки питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113933Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113933

    Наименование закупки

    68-19 Сидоренко Блоки питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    68-19 Сидоренко Блоки питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 14:00 GMT +309.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113933Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    68-19 Сидоренко Блоки питания

    Начальная цена

    220 843,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Доставка адрес: Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот +7 914-760-4480 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса получателя учитывается в стоимости товара. Обязательное предоставление информации, о производителе товара. Предоставление данных на товар из каталога изготовителя. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания для установки на монтажную рейку QUINT-PS/3AC/24DC/20 24В 20А с технологией SFB, с установленным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Блок питания для установки на несущую рейку QUINT-PS/1AC/24DC/10 24В 10А с технологией SFB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 90х130х125ММ 24В 20А 0.569КВ.А 18-29.5В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Блок питания для установки на монтажную рейку QUINT-PS/1AC/24DC/3.5 24В 3.5А с технологией SFB, с установленным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Источник бесперебойного питания TRIO-UPS/1AC/24DC/5 0.5 60х130х118ММ 5А со встроенным блоком питания 22.5-29.5В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Блок питания для установки на монтажную рейку QUINT-PS/1AC/24DC/5 24В 5А с технологией SFB, с установленным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107/3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания QUINT-DC-UPS/24DC/20 40х130х125ММ 24В 20А 19.2-27.6В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Блок питания для установки на монтажную рейку TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 24В 2.5А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Блок питания для установки на монтажную рейку QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 24В 10А"

    Кол-во: 2.000

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