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    Главная / Торги / Газовый котел Ростовский филиал

    Газовый котел Ростовский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 15:3024.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113927Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113927

    Наименование закупки

    Газовый котел Ростовский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:35

    Документация процедуры

    Запрос_к_ЗнП_515_котел.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Газовый котел Ростовский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 15:30 GMT +324.09.2019 15:3024.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113927Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газовый котел Ростовский филиал

    Начальная цена

    39 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 131 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно ВНД ПАО Ростелеком оплата 100% в течении 7 календарных дней после поставки продукции на склад.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый Лемакс Премиум-35 35КВТ 1020х535х655ММ открытая камера сгорания 140ММ"

    Кол-во: 1.000

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