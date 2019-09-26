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    Главная / Торги / Поставка материалов водопровода для Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Поставка материалов водопровода для Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 14:0026.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113923

    Наименование закупки

    Поставка материалов водопровода для Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов водопровода для Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 14:00 GMT +326.09.2019 14:0026.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов водопровода для Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Начальная цена

    26 175,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. автодороги Оренбург-Самара, центральный склад Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата с момента получения продукции, доставка до склада заказчика. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка М16 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Болт шестигранный М16х70 с полной резьбой DIN933 8.8"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Труба полиэтиленовая SDR 17 ПЭ100 90ММ 5.4ММ ГОСТ 18599-2001"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Соединение фланцевое компрессионное для соединения полиэтиленового трубопровода 90ММх4""

    Кол-во: 2.000

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