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    Главная / Торги / Столешницы и комплектующие к ним.

    Столешницы и комплектующие к ним.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113917Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113917

    Наименование закупки

    Столешницы и комплектующие к ним.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Столешницы и комплектующие к ним.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 08:00 GMT +303.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113917Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Столешницы и комплектующие к ним.

    Начальная цена

    10 491,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603153, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Героя Шапошникова, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора и в течении 14 календарных дней. Оплата производится в течении 5 банковских дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Погрузка/разгрузка товара производится с помощью сил и средств поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Столешница 1740х32ММ ЛДСП орех"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка левая Т-пласт ясень натуральный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Планка соединительная СП"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Плинтус T-Plast 062 дуб классик 2500ММ ООО "Евро профиль""

    Кол-во: 1.000

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