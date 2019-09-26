www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ниссан для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 12:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-91-00
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ниссан для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.09.2019 08:30 GMT +326.09.2019 08:3026.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113912Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ниссан для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик обязуется в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленного счета и подписанного Сторонами акта выполненных работ произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.