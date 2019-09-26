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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ниссан для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ниссан для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 08:3026.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113912Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113912

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ниссан для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 12:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ниссан для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 08:30 GMT +326.09.2019 08:3026.09.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113912Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Ниссан для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик обязуется в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленного счета и подписанного Сторонами акта выполненных работ произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по ремонту автотранспортных средств услуги по ремонту автотранспорта"

    Кол-во: 1.000

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