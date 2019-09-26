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    Главная / Торги / Поставка бытового имущества для ВИП-пассажиров_МТО

    Поставка бытового имущества для ВИП-пассажиров_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113903Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113903

    Наименование закупки

    Поставка бытового имущества для ВИП-пассажиров_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 11:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытового имущества для ВИП-пассажиров_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113903Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытового имущества для ВИП-пассажиров_МТО

    Начальная цена

    222 308,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гель для душа средство моющее Хот бай Глоб Для тела 30СМ3;^МЛ флакон кубик"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Шапочка для душа Хот бай Глоб ПВД индивидуальная упаковка 368996"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Набор гигиенический для ухода за полостью рта Хот бай Глоб 3043247"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Набор гигиенический по удалению волос Хот бай Глоб 322413"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Гель для душа средство моющее Хот бай Глоб Для волос и тела 30СМ3;^МЛ флакон кубик"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 6"

    "Изделие контейнер с крышкой Глобал 1750СМ3;^МЛ для кондитерских изделий 1750К"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 7"

    "Салатник круглый Пластмультиформ 850СМ3;^МЛ 199ММx62ММ пластик бесцветный ПМ1005 Пластмультиформ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Крем для рук Лосситане 150СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Освежитель воздуха саше Хот бай Глоб Ассорти 8Г для дезодорирования воздуха 799648"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 10"

    "Набор средств гигиенических многослойных целлюлозных кубических Хот бай Глоб 11.3x10x12.1СМ 90ШТ 908335"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 11"

    "Полироль для мебели Pronto аэрозоль 300СМ3;^МЛ 1252855"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 12"

    "Изделие Емкость Хот бай Глоб пластик 210ММ белый для приема пищи 21.ПБ"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 13"

    "Салфетка хозяйственная данилиновая Duni нетканое полотно белая 400х400ММ"

    Кол-во: 1200.000

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