www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 11:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-77-57
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 11:09 GMT +330.09.2019 11:0930.09.2019 11:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113901Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ
Начальная цена
355 643,05
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, мира 54Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Тест, - не отвечать.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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