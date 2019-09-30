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    Главная / Торги / Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 11:0930.09.2019 11:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113901Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113901

    Наименование закупки

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 11:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-77-57

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    inf@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 11:09 GMT +330.09.2019 11:0930.09.2019 11:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113901Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Начальная цена

    355 643,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, мира 54Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Тест, - не отвечать.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект трассо-дефектоискателя Digiphone Plus Акустический приемник для точного определения места повреждения кабеля"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Грабли СИБРТЕХ витые 14 зубцов 350ММ с черенком из твердых пород древесины высшего сорта"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Дискета Emtec 902090 2HD 3.5" 1,44 MB 10ШТ картон"

    Кол-во: 1.000

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