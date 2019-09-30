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    Главная / Торги / Поставка элементов питания для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка элементов питания для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113899

    Наименование закупки

    Поставка элементов питания для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 14:59

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка элементов питания для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов питания для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    5 159 141,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Транспортные расходы прошу включить в стоимость продукции. Доставка силами Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Космос AAA LR03 1.5В"

    Кол-во: 2606.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 3676.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор Космос 6F22 9В 0.2А·Ч"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная Космос LR20 1.5В"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 5"

    "Батарейка щелочная Космос 6F22 9В 1ШТ блистер"

    Кол-во: 775.000

    "Позиция 6"

    "Элемент питания литиевый Энергия FR6 АА LR06 1.5В блистер 4ШТ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 7"

    "Элемент питания литиевый Космос CR2032 3В"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор Космос KOCR6NIMH Ni-MH AA (R6/316) 2.8А·Ч блистер 2ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Батарейка щелочная Duracell 6LR61 (крона) 9В 1ШТ"

    Кол-во: 560.000

    "Позиция 10"

    "Батарейка солевая Космос 3R12 4.5В"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 11"

    "Устройство зарядное комбинированный блок КЗБ-Г для фонарей серии БЛИК600 220В 5В IP44 171x80x112ММ 800мА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Батарейка щелочная Космос LR14 1.5В 2ШТ блистер"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 13"

    "Батарейка солевая Космос R20 1.5В блистер KOCR202BL 2ШТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 14"

    "Аккумулятор для для питания приборов Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2, ИС-10, ИС-10/1, ПТ-02М, ПТ-04 РАПМ.436244.005 Ni-MH 5хАА 6В 2А.Ч 5H-AA2000BT Радио-Сервис Россия"

    Кол-во: 2.000

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