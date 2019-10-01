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    Главная / Торги / Текущий ремонт кровли для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Текущий ремонт кровли для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113892Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113892

    Наименование закупки

    Текущий ремонт кровли для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:28

    Документация процедуры

    СМЕТА_кровля_Дзержинск_Приложение_№_1.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Текущий ремонт кровли для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 00:00 GMT +301.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113892Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт кровли для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"

    Начальная цена

    68 277,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16; переулок Западный, д. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата работ осуществляется заказчиком в безналичной форме в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью Контракта, по факту выполнения всех работ, согласно акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания заказчиком вышеуказанных документов, на основании выставленного Подрядчиком счета. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт технической конструкции : текущий ремонт кровли"

    Кол-во: 1.000

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