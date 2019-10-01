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Наименование закупки
Текущий ремонт кровли для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Текущий ремонт кровли для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 00:00 GMT +301.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113892Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт кровли для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Начальная цена
68 277,72
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16; переулок Западный, д. 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата работ осуществляется заказчиком в безналичной форме в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью Контракта, по факту выполнения всех работ, согласно акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания заказчиком вышеуказанных документов, на основании выставленного Подрядчиком счета. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 1.000
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