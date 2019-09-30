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Наименование закупки
Поставка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 17:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Почтовый адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Контактный телефон
+7 499 267-16-19
Факс
+7 499 267-30-76
Адрес электронной почты
V.Mikheeva@econom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисленко Николай Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 12:00 GMT +330.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113891Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
252 312,38
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г.Москва, ул. Обручева, дом 27, корп. 2; г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 20, корп. 8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Продавец своими силами и средствами, а также за свой счет поставляет товар Покупателю. В стоимость товара входит: стоимость собственно товара, его упаковки, доставки, разгрузки, подъем товара без лифта до 5 этажа вкючительно, стоимость сборки изделий и их установки по месту, указанному Покупателем, выезд замерщика и составление дизайн проекта (при необходимости), обмен некондиционного товара, вывоз упаковки, а также все расходы Продавца, связанные с его обязательством по договору поставить товар Покупателю. Доставка всего товара по договору осуществляется по указанным адресам двумя партиями не позже, чем в течение 5 рабочих дней с даты договора. Сборка товара и его устаовка по месту производится Продавцом в течение 3 рабочих дней с даты доставки товара. Точные дата и временной интервал доставки и сборки согласовываются соторнами. Факт доставки товара подтверждается путем подписания сторонами накладной ТОРГ-12, факт сборки товара по месту подтверждается путем подписания Акта приемки. Оплата товара производится в течении 30 календарных дней путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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