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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113891Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113891

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 17:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Юридический адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Почтовый адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Контактный телефон

    +7 499 267-16-19

    Факс

    +7 499 267-30-76

    Адрес электронной почты

    V.Mikheeva@econom.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисленко Николай Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 12:00 GMT +330.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113891Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    252 312,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г.Москва, ул. Обручева, дом 27, корп. 2; г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 20, корп. 8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Продавец своими силами и средствами, а также за свой счет поставляет товар Покупателю. В стоимость товара входит: стоимость собственно товара, его упаковки, доставки, разгрузки, подъем товара без лифта до 5 этажа вкючительно, стоимость сборки изделий и их установки по месту, указанному Покупателем, выезд замерщика и составление дизайн проекта (при необходимости), обмен некондиционного товара, вывоз упаковки, а также все расходы Продавца, связанные с его обязательством по договору поставить товар Покупателю. Доставка всего товара по договору осуществляется по указанным адресам двумя партиями не позже, чем в течение 5 рабочих дней с даты договора. Сборка товара и его устаовка по месту производится Продавцом в течение 3 рабочих дней с даты доставки товара. Точные дата и временной интервал доставки и сборки согласовываются соторнами. Факт доставки товара подтверждается путем подписания сторонами накладной ТОРГ-12, факт сборки товара по месту подтверждается путем подписания Акта приемки. Оплата товара производится в течении 30 календарных дней путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Адрес местонахождения

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумба офисная приставная Unica 761418 420x540x735ММ бук/серый ЛДСП ПВХ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф офисный полузакрытый Unica 277576 802x432x1975ММ бук/серый ЛДСП ПВХ 2-дверный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф для одежды 2-дверный Unica 277582 802x575x1975ММ бук/серый ЛДСП"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф офисный низкий Unica 277572 802x432x823ММ бук/серый ЛДСП ПВХ 2-дверный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Стол письменный Unica EE9-01 1400x800x735ММ бук/серый ЛДСП 25ММ ПВХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Стол для переговоров Unica 277589 735х900х1800ММ бук/серый ЛДСП ПВХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стол для персонала эргономичный левый Unica EE1-01 1400x1100x735ММ бук/серый ЛДСП 25ММ ПВХ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Приставка соединительная Unica 277607 ЛДСП ПВХ бук/серый 800х800х735ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Стеллаж высокий узкий для персонала Unica ЛДСП, кромка ПВХ бук/серый 596х432х1975ММ 4 секции 277581"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Стол письменный Unica EE7-01 800x800x735ММ бук/серый ЛДСП 25ММ ПВХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Кресло для руководителя Easy Chair 559 TPU 716240 искусственная кожа/металл черный Top Gun"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Кресло Jupiter ткань/пластик/металл серое пружинный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Стол для персонала эргономичный правый Unica EE1-01 1400x1100x735ММ бук/серый ЛДСП 25ММ ПВХ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Тумба офисная выкатная Unica 761416 420x540x617ММ бук/серый ЛДСП ПВХ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Стул Easy Chair Изо металл/хром ткань серый 100КГ 9735 для посетителей"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Стеллаж высокий для персонала Unica ЛДСП, кромка ПВХ бук/серый 802х432х1975ММ 5 секций 277578"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Тумба офисная выкатная Unica 277615 802х575х617ММ бук/серый ЛДСП ПВХ"

    Кол-во: 2.000

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