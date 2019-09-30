Условия договора

Условия оплаты и доставки

Продавец своими силами и средствами, а также за свой счет поставляет товар Покупателю. В стоимость товара входит: стоимость собственно товара, его упаковки, доставки, разгрузки, подъем товара без лифта до 5 этажа вкючительно, стоимость сборки изделий и их установки по месту, указанному Покупателем, выезд замерщика и составление дизайн проекта (при необходимости), обмен некондиционного товара, вывоз упаковки, а также все расходы Продавца, связанные с его обязательством по договору поставить товар Покупателю. Доставка всего товара по договору осуществляется по указанным адресам двумя партиями не позже, чем в течение 5 рабочих дней с даты договора. Сборка товара и его устаовка по месту производится Продавцом в течение 3 рабочих дней с даты доставки товара. Точные дата и временной интервал доставки и сборки согласовываются соторнами. Факт доставки товара подтверждается путем подписания сторонами накладной ТОРГ-12, факт сборки товара по месту подтверждается путем подписания Акта приемки. Оплата товара производится в течении 30 календарных дней путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.