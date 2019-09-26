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    Главная / Торги / Поставка специальной одежды для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка специальной одежды для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113885Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113885

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 10:28

    Документация процедуры

    договор_поставки.doc

    Задание_заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специальной одежды для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 12:00 GMT +326.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113885Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    169 954,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. Стоимость доставки включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комбинезон одноразовый Унис-1 полипропилен 3XL, 4XL ООО "Дизайн и Пошив" Россия ТР ТС 019/2011 ТО № 5.555.000 к ГОСТ 12.4.100-80"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный мужской летний Велес 3.140 смесовая, хлопок 20%, полиэфир 80% 200Г/М2 темно-синий с красной отделкой куртка, полукомбинезон со светоотражающей полосой ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Костюм защитный мужской Лес 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой хаки противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов куртка, брюки 3170 ТУ РФ 5109240-5584-90 ООО "Фирма "Техноавиа""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Плащ защитный Посейдон для защиты от воды мужской 100% ПЭ с ПВХ покрытием темно-синий 3217 ООО ПК "Уралстройинвест-влагозащитная одежда" ГОСТ 12.4.134-83"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 5"

    "Шапка вязаная двойная зимняя 8.128 100% ПАН (полиакрилонитрил), утеплитель Тинсулейт, подкладка флис оливковый ТР ТС 017/2011 ТУ 17-09-1416-90"

    Кол-во: 50.000

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