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    Главная / Торги / 27-19 Голицын журналы

    27-19 Голицын журналы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 10:4123.09.2019 10:41Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113884Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113884

    Наименование закупки

    27-19 Голицын журналы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 10:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    27-19 Голицын журналы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2019 10:41 GMT +323.09.2019 10:4123.09.2019 10:41Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113884Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    27-19 Голицын журналы

    Начальная цена

    73 755,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Судовая литература Журнал контроля и проверки посетителей у трапа судна"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Журнал учений и тренировок по МК ОСПС А4 60СТР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Судовая литература Судовой журнал по МК ОСПС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Судовая литература Журнал учета выдачи ключей.For callculation and delivery keys (судовой) А4 Моркнига 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Судовая литература Машинный журнал теплохода. Форма М-1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Комплект знаков ИМО 24ШТ"

    Кол-во: 22.000

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