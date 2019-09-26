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    Главная / Торги / Коммутаторы

    Коммутаторы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 19:3026.09.2019 19:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113883Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113883

    Наименование закупки

    Коммутаторы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    zakupki@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пудова Валентина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Коммутаторы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 19:30 GMT +326.09.2019 19:3026.09.2019 19:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113883Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коммутаторы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, Якиманская наб дом 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Договор постоплата (50% предоплата)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор Catalyst Cisco WS-C3850R-48T-S"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "PWR-C1-350WAC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "CAB-SPWR-30CM"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "STACK-T1-50CM="

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "C3850-NM-4-10G="

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "HP 300 Gb 6G SAS 10K-rpm SFF (2.5-inch) Enterprise Hard Drive 641552-001"

    Кол-во: 4.000

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