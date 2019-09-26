Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Вода для Смоленского ЛПУМГ

    Вода для Смоленского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113881Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113881

    Наименование закупки

    Вода для Смоленского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 10:03

    Документация процедуры

    Договор_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вода для Смоленского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113881Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода для Смоленского ЛПУМГ

    Начальная цена

    189 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Смоленская область, п. Дивасы, КС СмоленскаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская очищенная АкваЛайф негазированная высшей категории 18.9ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1800.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76055
    Вода Черноголовская (газ/негаз) 0,33, в стекле.
    Вода Черноголовская (газ/негаз) 0,33, в стекле.
    76055
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.11.2018 14:00(GMT+03:00)
    12 136
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 76666
    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)
    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)
    76666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 76146
    Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - УТТ и СТ.
    Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО...
    76146
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    79 200
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77002
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта"...
    77002
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77383
    Вода Сочи
    Вода Сочи
    77383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    20 752
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Ценовой запрос № 77541
    Поставка воды питьевой бутилированной (18,9-19 литров)
    Поставка воды питьевой бутилированной (18,9-19 литров)
    77541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    20 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77654
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта"...
    77654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 77333
    Поставка питьевой воды 44ФЗ (Пошатово03.12-08.12.18
    Поставка питьевой воды 44ФЗ (Пошатово03.12-08.12.18
    77333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    3 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить