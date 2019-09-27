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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для насосно-компрессорного оборудования (УСЛ 110)

    Поставка запасных частей для насосно-компрессорного оборудования (УСЛ 110)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 09:0027.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113876Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113876

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для насосно-компрессорного оборудования (УСЛ 110)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 10:05

    Документация процедуры

    _Проект_без_суммы.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для насосно-компрессорного оборудования (УСЛ 110)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 09:00 GMT +327.09.2019 09:0027.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113876Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для насосно-компрессорного оборудования (УСЛ 110)

    Начальная цена

    557 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав заправочный высокого давления РВД МБС 4500х19ММ для колонки Нара 27М1 в комплекте с краном раздаточным и фитингами"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Оборудование насосное бензиновое Насос привод для ТРК типа НАРА 50Л АЗТ.5.883.430.00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Муфта разрывная МР 6-200 предохранительное устройство защиты заправочной колонки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Клапан дыхательный КДМ-50М с огнепреградителем, с ответным фланцем с прокладками и крепежными изделиями Ду50ММ 22М3/Ч ХЛ1 ТУ 26-02-1111-94"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Пистолет топливораздаточный Нара-28 4.682.714 5.007.468 ГОСТ Р ЕН 13012-2012"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Кран раздаточный А-100М для колонок топливораздаточных Ду20"

    Кол-во: 12.000

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