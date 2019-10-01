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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение вентиляторных ремней для автобусов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 09:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
Почтовый адрес
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Контактный телефон
+7 3532 34-32-50
Факс
+7 3532 34-32-51
Адрес электронной почты
main@ak1825.e4u.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брехина Лидия Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение вентиляторных ремней для автобусов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 07:00 GMT +301.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113875Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение вентиляторных ремней для автобусов
Начальная цена
414 847,65
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата товара в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, доставка товара за счет средств поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "АК № 1825"
Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"
Адрес местонахождения
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
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