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    Главная / Торги / Поставка снэков рыбных для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка снэков рыбных для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 07:0026.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113873Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113873

    Наименование закупки

    Поставка снэков рыбных для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 09:57

    Документация процедуры

    Новоуренгойское_УООП_Договор_ЕП_КИМ_№.doc

    Задание_заказчика_снэки_рыбные_Новоуренгойское_УООП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка снэков рыбных для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 07:00 GMT +326.09.2019 07:0026.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113873Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка снэков рыбных для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    225 846,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629740, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, Ямбургское ГКМ – продовольственный склад «Ямбург»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставка один раз в месяц.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снек Сухогруз Кальмар сушеный кольца 18Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Снек Сухогруз Кальмар сушеный кольца 36Г"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 3"

    "Снек Сухогруз Кальмар сушеный 18Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Снек Сухогруз Кальмар сушеный 36Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 5"

    "Снек Сухогруз Рыба горбуша сушено-вяленая 40Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 6"

    "Снек Сухогруз Рыбка желтый полосатик сушеный 18Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 7"

    "Снек Сухогруз Рыбка желтый полосатик сушеный 36Г"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 8"

    "Снек Сухогруз Путассу сушеная с перцем 18Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Снек Сухогруз Путассу сушеная с перцем 36Г"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 10"

    "Снек Сухогруз Путассу сушеная стружка 18Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Снек Сухогруз Путассу сушеная стружка 36Г"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 12"

    "Снек Сухогруз Рыбка ставридка сушеная 18Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 13"

    "Снек Сухогруз Рыбка ставридка сушеная 36Г"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 14"

    "Снек Сухогруз Рыбка янтарная сушеная 18Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 15"

    "Снек Сухогруз Рыбка янтарная сушеная 36Г"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 16"

    "Снек Сухогруз Филе рыбки янтарной сушеной 36Г"

    Кол-во: 280.000

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