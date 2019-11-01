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    Главная / Торги / Поставка ламп и фонарей автомобильных для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Поставка ламп и фонарей автомобильных для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.11.2019 08:0001.11.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113872Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113872

    Наименование закупки

    Поставка ламп и фонарей автомобильных для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 09:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брехина Лидия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ламп и фонарей автомобильных для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.11.2019 08:00 GMT +301.11.2019 08:0001.11.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113872Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламп и фонарей автомобильных для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Начальная цена

    499 663,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, доставка товара за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фонарь габаритный широкий ФП-115"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Фонарь габаритный узкий ФП-116"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Лампа автомобильная 24V P21W 24В 21ВТ BA15s"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Фонарь освещения номерного знака 452-3717010 ФП-131"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Фонарь 6 секций 7442.3716-08-10 задний"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Лампа автомобильная галогенная H3-24-70 24В 70ВТ PK22s"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 7"

    "Лампа автомобильная 24V R10W 24В 10ВТ BA15s"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 8"

    "Лампа автомобильная галогенная H1-24-70 24В 70ВТ P14.5s"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Катушка зажигания СОАТЭ ГАЗ-2410, 3110, 3302, 3307 Б116-02"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Переключатель Клавиша открывания двери 77.3709-02.19"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Лампа автомобильная галогенная H4-24-75/70 24В 75/70ВТ P43t"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть Реле поворота РС950К ПАЗ, ЛиАЗ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Лампа автомобильная Osram W5W 12В 5ВТ без цоколя (W2.1x9.5d)"

    Кол-во: 2000.000

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