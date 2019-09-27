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Наименование закупки
Поставка пенообразователя ПО3НП, канифоли сосновой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 09:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пенообразователя ПО3НП, канифоли сосновой
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 13:00 GMT +327.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113870Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пенообразователя ПО3НП, канифоли сосновой
Начальная цена
364 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет», производственная база УМТСиКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
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