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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов для автомобилей и электроподогревателя для Северной ВЧ

    Поставка аккумуляторов для автомобилей и электроподогревателя для Северной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113869Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113869

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов для автомобилей и электроподогревателя для Северной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 12:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аккумуляторов для автомобилей и электроподогревателя для Северной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 07:00 GMT +301.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113869Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов для автомобилей и электроподогревателя для Северной ВЧ

    Начальная цена

    88 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу настоящего Договора, но не позднее 15.12.2019. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроподогреватель комплект для легковых, среднетоннажных и грузовых автомобилей Старт-турбо Универсал №2 2КВТ 5М с принудительной циркуляцией ООО Тюменьавтодеталь Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная Contact 6СТ-190N (0/1) 90 190А.Ч 12В 450А прямая 353x175x190ММ 16.8КГ ООО РАЗ Тангстоун Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная Tyumen Battery 6СТ-90 90А.Ч 12В 680А прямая 345х175х213ММ 25КГ АО "Тюменский Аккумуляторный Завод" Россия"

    Кол-во: 5.000

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