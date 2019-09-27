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    Главная / Торги / Приобретение патрубков, рукавов для автобусов для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Приобретение патрубков, рукавов для автобусов для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113868Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113868

    Наименование закупки

    Приобретение патрубков, рукавов для автобусов для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 08:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брехина Лидия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение патрубков, рукавов для автобусов для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 08:00 GMT +327.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113868Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение патрубков, рукавов для автобусов для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Начальная цена

    382 586,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, доставка товара за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь Дорожка автобусная пластина с рисунком 3х1200ММ резиновая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Деталь Дорожка автобусная пятачковая 3.5х1200 резиновая"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Лента конвейерная резинотканевая 1000ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Пластина маслобензостойкая техническая МБС 1ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Пластина маслобензостойкая техническая МБС-С 4ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Рукав дюритовый 10х17.5 1.47 5320-8125048-1.47 (15)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Рукав дюритовый 20х29 1.6 5320-8125058"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Рукав дюритовый 40х51 1.6 5320-8125075"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Рукав дюритовый 50х61.5 1.6 5320-8125080"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Рукав 40У дюритовый 68х78 0.098 5320-8125081"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Рукав дюритовый 40У-32-13 ТУ 0056016-87"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Пластина маслобензостойкая техническая МБС-С 6ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Патрубок радиатора нижний 5297-1303025-01 УРАЛ силикон"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Патрубок водоподводящий прямой армированный силикон 60ММ 1100ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Патрубок водоподводящий гофрированный силикон 80ММ 600ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Патрубок радиатора 65115-1303010-01 КАМАЗ силикон Cummins"

    Кол-во: 50.000

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