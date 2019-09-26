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    Главная / Торги / Приобретение ремней вентиляторных для автобусов для нуж ЗАО "АК № 1825"

    Приобретение ремней вентиляторных для автобусов для нуж ЗАО "АК № 1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 07:0026.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113866Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113866

    Наименование закупки

    Приобретение ремней вентиляторных для автобусов для нуж ЗАО "АК № 1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 08:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брехина Лидия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение ремней вентиляторных для автобусов для нуж ЗАО "АК № 1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 07:00 GMT +326.09.2019 07:0026.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113866Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ремней вентиляторных для автобусов для нуж ЗАО "АК № 1825"

    Начальная цена

    414 847,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, доставка товара за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подушка двигателя боковой опоры СМАЗ 6422-1001033/34"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Подушка двигателя передняя ГАЗ 3309-1001020"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Подушка рессоры КРАЗ 214-2902430 А2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Подушка рессоры задней TATRA 011.193 A0003250596"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Втулка стабилизатора 65115 65115-2906079"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Втулка стабилизатора 53215 53215-2906079-01"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Втулка амортизатора 52-2905486"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Ремкомплект 53-2912000 ГАЗ рессоры задней"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Ремень привода 8РК-2515 Contitech"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Ремень привода 6РК-1703 740.20-1307170 КАМАЗ БРТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Ремень привода поликлиновой 6РК-1560 Contitech"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Ремень привода ручейковый 6РК-1220 БРТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Ремень привода 6РК-1790 740.11-1307170 КАМАЗ БРТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Ремень привода 8РК-2550 Contitech"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Ремень привода компрессора 1775х11х10 ЯРТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Ремень привода генеpатоpа 1500х11х10 ЯРТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Ремень привода вентилятора 1400х11х10 ЯРТ"

    Кол-во: 100.000

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