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    Главная / Торги / Поставка наград согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка наград согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113863Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113863

    Наименование закупки

    Поставка наград согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 08:36

    Документация процедуры

    Спецификация_и_техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка наград согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113863Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наград согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    306 890,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Самара, ул. Воеводина, дом 10, ООО "Газпром трансгаз Самара"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Футляр к нагрудному знаку "Ветеран" ООО "Газпром трансгаз Самара" 170x130x28ММ цвет синий с прозрачной крышкой, флокированный, с местом под знак и удостоверение"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Удостоверение нагрудного знака "Ветеран" ООО "Газпром трансгаз Самара" 102х144ММ бумвинил синий Тип 5, с вкладышем"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Знак нагрудный "Ветеран ООО "Газпром трансгаз Самара" Шестнадцатилучевая серебристая звезда из нейзильбера.Способ крепления- булавка. Колодка с муаровой синей лентой с двойной белой окантовкой .Диаметр многолучевой звезды 32ММ."

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Папка адресная картон дизайнерский синяя 220x305ММ с логотипом ООО "Газпром трансгаз Самара" для вложения грамот, благодарственных писем"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 5"

    "Письмо благодарственное ООО "Газпром трансгаз Самара" печать тиснением белая бумага 120Г/М2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Бланк наградной Благодарность А4 120Г/М2 бумага ООО "Газпром трансгаз Самара", печать тиснением"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Грамота "Почетная" А4 бумага 120Г/М2 с надписью "ПАО «ГАЗПРОМ" и ООО "Газпром трансгаз Самара""

    Кол-во: 200.000

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