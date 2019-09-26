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    Главная / Торги / Поставка автомобильных видеорегистраторов

    Поставка автомобильных видеорегистраторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 03:0026.09.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113862Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113862

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных видеорегистраторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 08:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных видеорегистраторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 03:00 GMT +326.09.2019 03:0026.09.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113862Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных видеорегистраторов

    Начальная цена

    330 120,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект автомобильного видеонаблюдения на 2 камеры NSCAR401 HDD+SD 4-х канальный HD регистратор, 1 камера HD с микрофоном (AJ204mic), 1 камера стандартного качества записи (AJ273), комплект кабелей 5М, 10М"

    Кол-во: 18.000

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