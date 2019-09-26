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    Главная / Торги / Поставка пенообразователя ПО3НП, канифоли сосновой

    Поставка пенообразователя ПО3НП, канифоли сосновой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 11:0026.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113861Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113861

    Наименование закупки

    Поставка пенообразователя ПО3НП, канифоли сосновой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 08:32

    Документация процедуры

    Спецификация_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пенообразователя ПО3НП, канифоли сосновой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 11:00 GMT +326.09.2019 11:0026.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113861Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пенообразователя ПО3НП, канифоли сосновой

    Начальная цена

    405 666,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет», производственная база УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пенообразователь ПО-ЗНП для оперативного тушения пожаров классов А и В, в том числе нефти и нефтепродуктов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84"

    Кол-во: 10.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Саратовская область
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