Цена договора и требования к обеспечению

Оплата не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки каждой партии Товара.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Удостоверение проверке знаний требований по охране труда 100х70ММ" Кол-во: 200.000

"Позиция 2" "Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках (Для всех предприятий, кроме электроэнергетики, сокращенное, без 4, 5, 6 страниц). Приложение № 2 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н 95х65ММ бумвинил/бумага офсетная бордовый" Кол-во: 200.000

"Позиция 3" "Журнал вахтенный крановщика (кранов мостового типа) (с извлечением из Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533) А5 бумага 80Г/М2 120СТР" Кол-во: 4.000

"Позиция 4" "Журнал учета инструкций по охране труда для работников А4 альбомная ориентация 100СТР" Кол-во: 10.000

"Позиция 5" "Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников. (Приложение № 10 к Методическим рекомендациям по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденным постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80) А4 альбомная ориентация 100СТР" Кол-во: 10.000

"Позиция 6" "Удостоверение о проверке знаний требований безопасности 100х70ММ бордовый" Кол-во: 200.000

"Позиция 7" "Журнал выдачи производственных заданий А4 бумага 80Г/М2 ориентация альбомная 200СТР" Кол-во: 30.000

"Позиция 8" "Карточка личная прохождения обучения 88 страниц А5 альбомная" Кол-во: 150.000

"Позиция 9" "Журнал учета выдачи направлений на предварительный медицинский осмотр А4 альбомная ориентация 100СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Литература по промышленной безопасности Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Утверждены Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.12.2017 № 539" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Литература по промышленной безопасности Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Утверждены Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 № 146" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Литература по промышленной безопасности Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". Утверждены Приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485" Кол-во: 3.000

"Позиция 13" "Литература нормативно-техническая Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н в редакции Приказа Минтруда России от 20.12.2018 № 826н" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Комплект плакатов по охране труда А2 бумага 90Г/М2 7ШТ 4538" Кол-во: 1.000