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    Главная / Торги / Поставка печатной продукции

    Поставка печатной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113859Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113859

    Наименование закупки

    Поставка печатной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 07:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-57

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    r.antonova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка печатной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.09.2019 00:00 GMT +324.09.2019 00:0024.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113859Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной продукции

    Начальная цена

    68 385,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, д.7аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки каждой партии Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удостоверение проверке знаний требований по охране труда 100х70ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках (Для всех предприятий, кроме электроэнергетики, сокращенное, без 4, 5, 6 страниц). Приложение № 2 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н 95х65ММ бумвинил/бумага офсетная бордовый"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Журнал вахтенный крановщика (кранов мостового типа) (с извлечением из Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533) А5 бумага 80Г/М2 120СТР"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Журнал учета инструкций по охране труда для работников А4 альбомная ориентация 100СТР"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников. (Приложение № 10 к Методическим рекомендациям по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденным постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80) А4 альбомная ориентация 100СТР"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Удостоверение о проверке знаний требований безопасности 100х70ММ бордовый"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Журнал выдачи производственных заданий А4 бумага 80Г/М2 ориентация альбомная 200СТР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Карточка личная прохождения обучения 88 страниц А5 альбомная"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 9"

    "Журнал учета выдачи направлений на предварительный медицинский осмотр А4 альбомная ориентация 100СТР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Литература по промышленной безопасности Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Утверждены Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.12.2017 № 539"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Литература по промышленной безопасности Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Утверждены Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 № 146"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Литература по промышленной безопасности Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". Утверждены Приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Литература нормативно-техническая Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н в редакции Приказа Минтруда России от 20.12.2018 № 826н"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Комплект плакатов по охране труда А2 бумага 90Г/М2 7ШТ 4538"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары (с Извлечением из Пр. Ростехнадзора №533) А4 альбомная ориентация 100СТР"

    Кол-во: 1.000

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