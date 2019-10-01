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Наименование закупки
Поставка низковольтных комплектных устройств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 09:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-20
Факс
7--
Адрес электронной почты
v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка низковольтных комплектных устройств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113858Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка низковольтных комплектных устройств
Начальная цена
335 560,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д. 20, Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставляемой продукции: - Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора - в случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - обращаю Ваше внимание, что согласно п. 7.8 договора Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции должен представить в наш адрес информацию о цепочке организаций до производителя продукции (его официального дилера, дистрибьютора) и документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность этих организаций. За несоблюдение данных условий, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д. 20, Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».- датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика. - стоимость продукции включает транспортные расходы.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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