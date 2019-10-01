Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставляемой продукции: - Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора - в случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - обращаю Ваше внимание, что согласно п. 7.8 договора Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции должен представить в наш адрес информацию о цепочке организаций до производителя продукции (его официального дилера, дистрибьютора) и документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность этих организаций. За несоблюдение данных условий, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д. 20, Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».- датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика. - стоимость продукции включает транспортные расходы.