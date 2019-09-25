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Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 07:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.09.2019 11:00 GMT +325.09.2019 11:0025.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113854Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Начальная цена
176 524,93
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация , 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Индустриальная, д.47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленную продукцию производится путём перечисления Покупателем денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Поставщика в течении 30 календарных дней со дня приёмки продукции и получения счета-фактуры Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 0.700
Кол-во: 0.700
Кол-во: 0.100
Кол-во: 400.000
Кол-во: 2050.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 0.300
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 53.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 850.000
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