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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 11:0025.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113854

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 07:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 11:00 GMT +325.09.2019 11:0025.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    176 524,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация , 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Индустриальная, д.47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленную продукцию производится путём перечисления Покупателем денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Поставщика в течении 30 календарных дней со дня приёмки продукции и получения счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медной жилой NYM-J 3х1,5"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой с медной жилой NYM-J 3х2,5"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 3"

    "Провод связи телефонный ПРППМ 2 0.9ММ²"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 4"

    "Кабель радиочастотный комбинированный КВК-П-2 25.5ОМ сшитый полиэтилен 2х0.75ММ 200М"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 5"

    "Провод связи полевой П-274М"

    Кол-во: 2050.000

    "Позиция 6"

    "Провод силовой ПВ3 (ПуГВ) 1х1.5 белый"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 7"

    "Провод силовой ПВ3 (ПуГВ) 1х2.5"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 8"

    "Зажим анкерный ЗАБ 16-25М ( UZA-14-D16-D25-M)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Зажим плашечный ПА 2-2А 50-70ММ алюминиевый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Зажим соединительный плашечный ПА-1-1 ВК"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Зажим плашечный ПА-2-2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Зажим плашечный соединительный ПС-3-1 12.3-14ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Колпачок изолирующий штыревой К-7 полиэтиленовый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Колпачок изолирующий К-9 для изолятора ШФ"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 15"

    "Провод монтажный гибкий МГТФ 1х0.12 фторопласт"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 16"

    "Провод монтажный МГТФ 1х0.35 250В"

    Кол-во: 850.000

    "Позиция 17"

    "Труба ПВХ гофро с протяжкой Промрукав 63ММ 15М серая 036315"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Трубка термоусадочная ТТК (3:1)-9/3 прозрачный"

    Кол-во: 20.000

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