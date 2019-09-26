Цена договора и требования к обеспечению

30 календарных дней постоплата, расходы по доставке за счет Поставщика. Срок поставки 3 рабочих дня после получения Поставщиком заявки.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пневмораспределитель клапанный У71-22А" Кол-во: 6.000

"Позиция 2" "Дроссель-клапан фланцевый 160х160ММ металл для прямоугольных вентиляционных каналов без электропривода" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Дроссель-клапан фланцевый 200х250ММ металл для прямоугольных вентиляционных каналов без электропривода" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Дроссель-клапан фланцевый 200х224ММ металл для прямоугольных вентиляционных каналов без электропривода" Кол-во: 2.000

"Позиция 5" "Изделие для вентиляционных систем Соединитель для вентиляционных круглых ПВХ каналов с обратным клапаном 150ММ без упаковки 3131" Кол-во: 3.000

"Позиция 6" "Изделие для вентиляционных систем Колено круглое для вентиляционных круглых ПВХ каналов 150ММ в упаковке 323" Кол-во: 3.000

"Позиция 7" "Изделие для вентиляционных систем Соединитель для вентиляционных круглых ПВХ каналов 150ММ в упаковке 313" Кол-во: 6.000

"Позиция 8" "Изделие для вентиляционных систем Соединитель для вентиляционных круглых ПВХ каналов 150ММ с монтажной пластиной, в упаковке 353" Кол-во: 3.000

"Позиция 9" "Изделие для вентиляционных систем Канал круглый вентиляционный 150ММх1.5М ПВХ 3015" Кол-во: 1.000