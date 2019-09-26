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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования

    Поставка вентиляционного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 22:0026.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113849Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113849

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 12:27

    Документация процедуры

    форма_договор_поставки_до_590.doc

    _Контактная_информация_по_ценовому_запросу_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляционного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.09.2019 22:00 GMT +326.09.2019 22:0026.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113849Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования

    Начальная цена

    143 957,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 календарных дней постоплата, расходы по доставке за счет Поставщика. Срок поставки 3 рабочих дня после получения Поставщиком заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пневмораспределитель клапанный У71-22А"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Дроссель-клапан фланцевый 160х160ММ металл для прямоугольных вентиляционных каналов без электропривода"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Дроссель-клапан фланцевый 200х250ММ металл для прямоугольных вентиляционных каналов без электропривода"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Дроссель-клапан фланцевый 200х224ММ металл для прямоугольных вентиляционных каналов без электропривода"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Изделие для вентиляционных систем Соединитель для вентиляционных круглых ПВХ каналов с обратным клапаном 150ММ без упаковки 3131"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Изделие для вентиляционных систем Колено круглое для вентиляционных круглых ПВХ каналов 150ММ в упаковке 323"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Изделие для вентиляционных систем Соединитель для вентиляционных круглых ПВХ каналов 150ММ в упаковке 313"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Изделие для вентиляционных систем Соединитель для вентиляционных круглых ПВХ каналов 150ММ с монтажной пластиной, в упаковке 353"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Изделие для вентиляционных систем Канал круглый вентиляционный 150ММх1.5М ПВХ 3015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Вентилятор осевой FP-108K S1-B для электродвигателей CZ11"

    Кол-во: 3.000

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