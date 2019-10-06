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    Главная / Торги / Закупка спирта технического

    Закупка спирта технического

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2019 16:0006.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113843Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113843

    Наименование закупки

    Закупка спирта технического

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 03:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка спирта технического

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.10.2019 16:00 GMT +306.10.2019 16:0006.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113843Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спирта технического

    Начальная цена

    4 909,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, DDP склад Покупателя, Сахалинская область, Ногликский р-он, Сахалинская обл, Киринское ГКМ, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74.. Географические координаты 51°22'19.2"N 143°15'07.2"EРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на склад Покупателя с привлечением транспортных компаний; оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

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    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный бочка БЗ-1 V 216.5Л ГОСТ Р 55878-2013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Изоамиловый спирт ЧДА 1 ГОСТ 5830-79"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Спирт изопропиловый технический абсолютированный ГОСТ 9805-84"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Спирт изоприловый химически чистый пластиковая тара 1КГ ЗАО "Вектон" ТУ 2632-064-44493179-01"

    Кол-во: 1.000

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