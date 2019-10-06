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Наименование закупки
Закупка спирта технического
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 03:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка спирта технического
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.10.2019 16:00 GMT +306.10.2019 16:0006.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113843Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка спирта технического
Начальная цена
4 909,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, DDP склад Покупателя, Сахалинская область, Ногликский р-он, Сахалинская обл, Киринское ГКМ, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74.. Географические координаты 51°22'19.2"N 143°15'07.2"EРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на склад Покупателя с привлечением транспортных компаний; оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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