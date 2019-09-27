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    Главная / Торги / Поставко спирально-навитых прокладок

    Поставко спирально-навитых прокладок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113834Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    113834

    Наименование закупки

    Поставко спирально-навитых прокладок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 07:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставко спирально-навитых прокладок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 07:00 GMT +327.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113834Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставко спирально-навитых прокладок

    Начальная цена

    256 215,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Сургут, ул. Индустриальная 47 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-50-100 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 143.000

    "Позиция 2"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-25-100 25 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-80-100 80 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 4"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-100-100 100 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 103.000

    "Позиция 5"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-150-100 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-1.6 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-100-1.6 100 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 8"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-80-1.6 80 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 9"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-50-1.6 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-700-16 700 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-500-16 500 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-300-16 300 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-250-16 250 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-200-16 200 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 15"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-150-16 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 16"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-100-16 100 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 17"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-80-16 80 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Г-1-1-50-16 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 19"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Г-1-1-40-16 40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 20"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-300-10 300 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-200-10 200 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 22"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-150-10 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 23"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-100-10 100 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 61.000

    "Позиция 24"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-80-10 80 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 25"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Г-1-1-50-10 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 103.000

    "Позиция 26"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Г-1-1-32-10 32 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 27"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-400-100 400 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 28"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-250-100 250 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-200-100 200 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-50-63 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-63 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-100-63 100 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-80-63 80 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-1.0 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-100-1.0 100 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 36"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-50-1.0 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 37"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-40-1.0 40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-25-1.0 25 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 39"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-50-1.0 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-200-1.0 200 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-1.0 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 42"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-100-1.0 100 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 43"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-50-1.0 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 44"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-200-40 200 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-150-40 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-150-40 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-100-40 100 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 48"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-80-40 80 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Г-1-1-50-40 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Г-1-1-32-40 32 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-80 150 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-100-80 100 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 53"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-80-80 80 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 54"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-50-80 50 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-300-100 300 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 56"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-80-1.6 80 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 57"

    "Кольцо уплотнительное 041-045-25-1-047-А для ГПА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Кольцо уплотнительное 030-034-25-2-043 для ГПА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 для ГПА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 60"

    "Кольцо уплотнительное 085-095-58-2-3 для ГПА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 61"

    "Кольцо уплотнительное 120-130-58-2-3 для ГПА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 62"

    "Мембрана РПД-2М для ГПА-Ц-6.3"

    Кол-во: 6.000

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    Все регионы
    Астраханская область, Оренбургская область, Тюменская область
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