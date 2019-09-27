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Наименование закупки
Поставко спирально-навитых прокладок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 07:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставко спирально-навитых прокладок
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.09.2019 07:00 GMT +327.09.2019 07:0027.09.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 113834Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставко спирально-навитых прокладок
Начальная цена
256 215,83
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Сургут, ул. Индустриальная 47 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 143.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 103.000
Кол-во: 58.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 104.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 61.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 103.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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